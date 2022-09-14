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سرقة منزل مولر خلال مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة

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المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض منزل توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ للسرقة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه افي لكرة القدم، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء.

وقالت الشرطة المحلية في بيان من دون ذكر الاسم إن "مساء الثلاثاء، قام مجهولون بسرقة منزل في أوترفينغ واستولوا على الأموال والمجوهرات وأشياء ثمينة" قُدرت قيمتها بـ500 ألف يورو.

وفقًا لمعلومات بيلد، الفيلا تعود لمولر الذي كان يخوض المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر ضد لاعبه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزملائه في النادي الكتالوني.

وقعت الاحداث عند حوالي الساعة العاشرة مساءً في التوقيت المحلي أي مع انطلاق الشوط الثاني، في أوترفينغ (جنوب ميونيخ) على بُعد حوالي أربعين كيلومترًا من ملعب أليانز أرينا.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من اللصوص تمكنا من الفرار عند وصول عناصرها بعد دقائق، وعلى الرغم من عمليات التفتيش المكثفة، لم يتم القبض على الفاعلين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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