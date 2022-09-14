شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع طبيب الزمالك .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وجاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق من الناحية الطبية وحصول اللاعبين على التطعيمات الخاصة قبل السفر إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال .