شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يضع الرتوش الأخيرة على معسكر المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرازيلي ميكالي الرتوش الأخيرة على معسكر المنتخب الأولمبي الثاني مع البرازيلي روجيريو ميكالي، الذي ينطلق غدا الخميس بعد المعسكر الأول الذي كان في شهر أغسطس الماضي.

يأتي المعسكر ضمن الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي: حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع – محمود جهاد، والهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".