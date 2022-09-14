شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. الإنجليزى سلاوتر ينشئ نادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ الإنجليزى سلاوتر نادى الترسانة عام 1921 وهو أحد أهم وأعرق الأندية في مصر وهو تابع للشركة المصرية العامة لورش الري (الترسانة) .

وشارك نادى الترسانة في أول بطولة دوري عام 1948 وحصل على المركز الثانى ،

التأسيس

تأسس الترسانة عام 1921 كواحد من أوائل النوادي الرياضية في مصر ليبدأ نشاطه في كرة القدم في نفس الموسم، ويحصل النادي علي أول بطولة في تاريخه عندما فاز ببطولة كأس مصر 1923 ليصبح ثاني نادي مصري يفوز بتلك الكأس بعد الزمالك

كرر الترسانة إنجازه مرة أخرى بعد مرور 6 سنوات بعد فوزه بالكأس للمرة الثانية في العام 1929 ، ومن ثم بدأ النادي في الاشتراك ببطولة الدوري الممتاز منذ نشأته عام 1948 وحصل الترسانة علي المركز الثاني وراء الأهلى بعد منافسه ثنائية بينهما وفاز الفريق مرة أخري ببطولة كأس مصر عام 1954 ليحقق الثلاثية ببطولة كأس مصر الجيل الذهبي كان الفريق دائما في قلب المنافسة علي البطولة وكان دائما في المربع الذهبي وأحيانا في المركز الثاني والثالث حتي تحقق حلمه وحقق الإنجاز بالفوز بأول بطولة دوري في تاريخه موسم 1962/1963 بقيادة هداف الفريق ونجمه الأول حسن الشاذلى ومصطفى رياض ومحمد رياض وبدوي عبد الفتاح.