شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه فريق الأمل وديا للاطمئنان على الصفقات الجديدة والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، إجراء مباراة ودية مع فريق الأمل بنادى سموحة غدا الخميس، من أجل الوقوف على مستوى الناشئين وإشراك الصفقات الجديدة.

ويدفع طارق العشرى خلال المباراة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف على مدى انسجامهم مع لاعبى الفريق، كما يقف على مستوى الناشئين في فريق الأمل من أجل اختيار 5 عناصر منهم لقيدهم في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وكان فريق ناشئي سموحة حقق فوزًا كبيرًا على فريق العبور أحد أندية القسم الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التي أقيمت تحت أنظار طارق العشرى.

وتضم قائمة اللاعبين الناشئين كلاً من: "محمد الصباحي، يوسف جودة، حسام سعد، أحمد سرحان، عبد الرحمن جنش، محمد رمضان، محمد طلعت، إبراهيم سامي، يحيى ياسر، محمد سعيد (مكرونة)، محمد عميرة، محمود جمعة، أحمد علي أمين، طارق علاء، عزت جميل، أيمن عمرو".

وأكد طارق العشرى على استمرار تصعيد عدد من الناشئين المميزين بالتنسيق بين الجهاز الفني وقطاع الناشئين، وكذلك لاعبين من مواليد 2005 للانضمام للمران الذي سوف يضم 20 لاعبًا في الفترة المقبلة بشكل دائم يوميا.