شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة، مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي استعدادا لمباراة إيليكت التشادي المقبلة.

وخاض عاشور التقسيمة الفنية برفقة زملائه بشكل طبيعي، وظهر بصورة طيبة، بعدما تعرضه لإصابة بكدمة خفيفة في اليد خلال التدريبات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.