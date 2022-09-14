شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يتنازل عن مستحقاته ويرحل عن الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد قمر تنازله عن مستحقاته المالية لدى فريق الجونة مؤكداً أنه أصبح لاعب حراً ومن حقه التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيداً بإنهاء العلاقة بطريقة احترافية محترمة بينه وبين مسئولي النادى الساحلى.

وأكد قمر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تلقى أكثر من عرضين في الدورى المصري الممتاز لافتاً إلى أنه يفاضل بينهما قبل اتخاذ قراره النهائي موضحاً أن يبلغ من العمر 33 عاماً وما زال لديه فرصة للتواجد في الملاعب.

وشارك خالد قمر مع الجونة في 32 مباراة في الموسم المنقضى بمعدل 2051 دقيقة ببطولتى الدورى المصرى وكـأس مصر ونجح في تسجيل 8 أهداف.

من ناحية أخرى أعلن نادى الجونة تعيين أحمد مصطفي "بيبو" مديراً فنياً ليقود الفريق في منافسات القسم الثانى حيث نشر النادى الساحلى صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقاً عليها:"يسعدنا ان نرحب بالمدير الفني الجديد للفريق الكابتن احمد مصطفي بيبو".