شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عرابى يهزم بطل أوغندا و يتأهل لنصف نهائى أفريقيا للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل بطل الملاكمة عبد الرحمن عرابى إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بموزمبيق بالفوز على بطل أوغندا بنتيجة 5/0 فى إطار ربع نهائى المنافسة . ويلتقى محمد إبراهيم السلاموني مع بطل موزمبيق صاحب الأرض فى وزن 92 كجم. ويلتقى يوم 16 سبتمبر الجارى يسرى رزق الذى صعدته القرعة إلى نصف النهائى مباشرة مع مواطنه عمر عبد العزيز الذى تأهل بالنقاط بالفوز على بطل أوغندا. وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق وبرونزيتان يمنى عياد وعمر عبد العزيز.