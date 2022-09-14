شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي برونو سافيو يرتدى قميص وليد سليمان مع الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلى الجديد، قميص رقم 11 الخاص بالحاوى وليد سليمان لاعب الأهلى الذى أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضى.

وظهر برونو سافيو خلال مران فريق الأهلى الذى أقيم منذ قليل بتيشيرت رقم 11 خلفا لوليد سليمان، ليطالبه جماهير الأهلى عبر التعليقات على صوره بأن يكون خير خليفة للحاوى الذى كان مميزا طوال مسيرته مع الفريق.

وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب والترحيب به على طريقتهم الخاصة فى المشاركة ‏الأولى له بالتدريبات الجماعية.

ويترقب جمهور النادي الأهلي تجربة البرازيلي برونو سافيو، حيث سبق أن أرتدى أكثر من ثلاثة لاعبين برازيليين قميص النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، قد أعلن عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، ‏لاعب نادى بوليفار البوليفى إلى صفوف الأهلى لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلى ‏فى تمديد التعاقد لموسم رابع، بعد إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار.

ويؤدى الأهلى تدريباته اليوم على فترتين استعداداً للموسم الجديد وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني ‏بقيادة السويسري مارسيل كولر،‏ وخاض الفريق مرانه الصباحى اليوم والذى اشتمل على فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف تيزيان ‏أندريس أندويا، مدرب الأحمال.‏