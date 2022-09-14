شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجارى على ستاد سامى أوفر.

باريس سان جيرمان ومكابي حيفا

وتنطلق فعاليات مباراة باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ومن المُتوقع أن يلعب فريق باريس سان جيرمان بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، كيمبيمبي، سيرجيو راموس، دانيلو.

خط الوسط: فيراتي، فيتينيا، بيرنات.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، كيليان مبابي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة باريس سان جيرمان عبر قناة بين سبورت بريميوم 2 beIN Sports 2 HD Premium ويتولى التعليق حسن العيدروس، كما ستنقل على القنوات التالية:

قناة ARENA SPORT

القمر الصناعي: Eutelsat

التردد: 11512

الأستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Idman

القمر الصناعي: AzerSpace 46°E

التردد: 11169

الأستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة CBC SPORT HD