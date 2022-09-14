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الامارات | مصر ترغب في استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترغب في استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مصرية أن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2036، خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إلى مصر يوم 23 ديسمبر الجاري.

وذكر موقع «فيلغول» أن: «تشهد زيارة باخ مقابلة رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، 24 من الشهر نفسه، ضمن وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية».

وأضاف: «يتفقد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب، مقر اللجنة الأولمبية المصرية بإستاد القاهرة الدولي، تمهيداً لاستقبال توماس باخ».

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة، ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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