الامارات | الفجيرة يتعاقد مع الثنائي فهد ويوسف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن تعاقده مع الثنائي فهد خلفان الذي سبق له تمثيل فرق ألفجيرة وشباب الأهلي والإمارات، ويوسف خلفان الذي لعب من قبل لفرق العروبة ودبا الفجيرة، لتمثيل "الذئاب" في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.