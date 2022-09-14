مرتضى منصور: ممدوح عباس تهرب من مواجهتي.. والإعلان عن الصفقات غداً.. وهذه أسباب رحيل فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء بمقر النادي للحديث عن عدة أمور، منها خلافه مع رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، وصفقات الفريق الأول لكرة القدم، بجانب أسباب رحيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق الأبيض.

حضر المؤتمر الصحفي كل من الكابتن جمال عبد الحميد، واللواء علاء مقلد، عضويّ مجلس الإدارة.

وأكد مرتضى منصور أنه طالب ممدوح عباس بأن يواجهه ويثبت أن له مستحقات لدى القلعة البيضاء ولكن الأخير تهرب من مواجهته.

وقال رئيس الزمالك: "تحديت ممدوح عباس للحضور إلى مقر النادي اليوم والتقدم بما يفيد بأحقيته في الحصول على مبالغ مالية مستحقة له لدى النادي ولكنه لم يحضر".

وأضاف: "فتحنا صفحة جديدة مع الجميع في الفترة الماضية بلا استثناء حتى بمن فيهم المشطوبون من عضوية النادي من قبل".

وأشار منصور: "سأحصل على حقوق النادي بالقانون خلال الفترة الحالية، وسأتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين في حقي وحق نادي الزمالك، ولن أسمح بالتطاول على النادي أو مجلس إدارته".

وتابع: "نرفض التجاوزات من قبل أي فرد، وسنتصدى لجميع المتطاولين بكل حزم وبالقانون".

وواصل مرتضى منصور: "لم يتقدم أي مرشح للانتخابات على مقعد نائب رئيس النادي في الفترة الحالية، بعدما فتح النادي باب الترشح لمدة 7 أيام".

وعن أسباب رحيل فرجاني ساسي عن صفوف الفريق الأبيض، قال مرتضى منصور إنه كان لديه مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء، ولم يحصل عليها، لذلك قرر إنهاء علاقته بالنادي، والانتقال إلى صفوف الدحيل القطري.

وأعلن مرتضى منصور أن الزمالك نجح في حسم عشر صفقات استعدادًا للموسم الجديد (2022 - 2023).

وقال منصور: "تعاقدنا مع صفقات (من وش القفص) وتركنا الصفقات (قعر القفص) لغيرنا، الإعلان عن الصفقات ستكون من خلال أمير مرتضى وسيعلن عنها غدًا الخميس".