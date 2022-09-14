7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 9 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، إنبى يعد مصطفى شلبى بالرحيل حال وصول عرض مناسب

إنبى يعد مصطفى شلبى بالرحيل حال وصول عرض مناسب

وعد مسئولو نادى إنبي مصطفى شلبى جناح الفريق بالرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية حال وصول عرض مناسب لضمه يلبى طموحاتهم المالية خصوصاً أن اللاعب تلقى اكثر من عرض وبات محط أنظار كبار الأندية في الدورى المصري.

الإسماعيلى يتمسك باستمرار أحمد مدبولى والقيصر يبدأ خطوات تمديد تعاقده

تمسك النادى الاسماعيلى بإستمرار نجمه أحمد مدبولى صانع العاب الفريق وعدم مناقشة أي عروض محلية وصلت للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى لحسم ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى والذى ينتهى فى صيف 2023، وذلك بعد تألق اللاعب مع الدراويش بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى وانضمامه للمنتخب الوطنى مؤخرا.

4 مراكز يبحث الزمالك تدعيمها قبل غلق ملف انتقالات الصيف

ما زال مسئولو نادى الزمالك يعملون على قدم وساق من أجل سد أوجه العجز والنقص التى يعانى منها الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا، الذى حدد مطالبه بتدعيم 4 مراكز يأتى على رأسها الظهير الأيمن ثم المهاجم الصريح وقلب الدفاع والجناح.

شاهد أبرز لقطات وكواليس مران الاهلي الصباحي بالتتش بمشاركة سافيو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد حيث بدأ الأهلي الأستعداد للموسم الجديد يوم الأحد الماضي بعد إنتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.

لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى تعرض عمر السعيد على زوران طلب الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني الجديد للاتحاد السكندرى، تدعيم مركز المهاجم في صفوف سيد البلد بلاعب سوبر ذي إمكانيات عالية لمعالجة النقص في صفوف الفريق خصوصا أن القائمة لا يتواجد فيها سوى الأنجولى مابولولو في الخط الأمامى.

الجونة ضد الألومنيوم فى أولى جولات مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني