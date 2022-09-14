شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهدد انضمام لاعب هامبورج الألماني لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمر عبد المجيد لاعب منتخب الشباب وهامبورج الألماني، لإصابة قوية مع فريقه تهدد انضمامه لمعسكر منتخب الشباب المقبل، والذي انطلق اليوم الأربعاء ويتخلله وديتان أمام بنين يومى 21 و25 سبتمبر الجارى.

وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، أنه طالب النادي الألماني بتشخيص اصابة اللاعب، وينتظر تحديد موقفه النهائي قبل اعلان قائمة المنتخب.

وأوضح جابر أنه وجه استدعاء لـ4 لاعبين محترفين، وهم صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، مصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألماني، رامز حفظ الله لاعب بيترهيد الأسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني، للمعسكر المقبل.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب في البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية في الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الجهار الفني يدرس ويتابع ما تقدمه جميع المواهب الموجودة في الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.