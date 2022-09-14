هل يمثل شادى حسين إضافة حقيقية لخط هجوم الأهلى فى الموسم الجديد؟

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القاهرة - سامية سيد - خطف شادى حسين مهاجم الأهلى الجديد الأنظار على مدار الساعات الماضية بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى انضمام مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلى لمدة خمسة مواسم قادمة، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهى أرقام شادى حسين مع سيراميكا ؟

ج: يعد شادي حسين الهداف التاريخي لنادي سيراميكا، حيث صعد معه الموسم قبل الماضي من الدرجة الثانية وتألق معه خلال الموسمين الفائتين.

شادي حسين سجل 16 هدفاً بقميص سيراميكا خلال الموسمين الماضيين فى بطولتى الدورى وكأس مصر وصنع 6 أهداف.

س: ماهى المراكز التي يجيد شادى حسين اللعب فيها ؟

ج: يجيد شادي حسين اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب حيث يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

كما يُجيد شادي حسين اللعب في مركز الجناح وهو ما يمنح الأهلي فرصة كبيرة للاستفادة من قدراته وإمكانياته الفنية العالية.

س: كم عدد المهاجمين في الاهلى حالياً ؟

ج: يمتلك الأهلى فى خط الهجوم حتى الآن استعداداً للموسم الجديد: محمد شريف وحسام حسن، مع وجود صلاح محسن الذى يشارك فى بعض الأحيان كمهاجم صريح، كذلك الجنوب أفريقي بيرسى تاو والذى كان يتم الدفع به أيضًا كمهاجم فى القلب.

س: هل يمثل شادى حسين إضافة لهجوم الاهلى ؟

ج: بالطبع فهو مهاجم جيد للغاية ومع قدوم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلى سيكون هناك تنافساً محتدماً بين شادى حسين ومحمد شريف في ظل استمرار إصابة بيرسى تاو وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرار الثنائى صلاح محسن وحسام حسن فى الموسم الجديد من عدمه.

س: ماذا قال شادى حسين عن الانضمام للأهلى ؟

ج: وأكد شادى حسين أنه كان يتمنى دائمًا أن يحالفه التوفيق ويرتدي قميص الأهلي ويتوج معه بالبطولات، وكان يبذل قصارى جهده طوال الفترة الماضية حتى ينجح في لفت أنظار النادي ويكون جديرًا بثقة المسؤولين فيه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالإحباط الشديد مع كل مرة كان يتم ترشيحه للانضمام ولا تنتهي الأمور كما كان يتمنى.