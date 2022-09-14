شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي القاضى: الإسماعيلي سيظهر بشكل يُرضى طموحات جماهيره.. وأزمة القيد أوشكت على الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ثقتها في الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

وقالت نانسي القاضي، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، انصب تركيزه في الميركاتو الصيفي، على ملف التعاقدات، لتدعيم صفوف الفريق، بلاعبين على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن التعاقد مع عدد من اللاعبين الدوليين على رأسهم حمدي النقاز نجم منتخب تونس، يخدم الفريق ويدعم صفوفه قبل الموسم الجديد، خاصة وأن الإدارة تستهدف مركز متقدم بجدول المسابقة الموسم المقبل.

وأوضحت أن إدارة الإسماعيلي، استفادت من تجربة الموسم الماضي رغم قسوتها، حيث تتفادى السلبيات والأخطاء التي تعرض لها الفريق، وتستهدف أن يكون الفريق من المنافسين بقوة في الموسم المقبل، بجميع البطولات المشارك فيها.

وطمأنت نانسي القاضي، جماهير النادي الإسماعيلي، على فريق الكرة بالموسم الجديد، وأنه سيظهر بالشكل الذي يليق ويُرضي طموحاتهم، ويستعيد الفريق أمجاده، في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها ومستمر فيها لحين انتهاء الميركاتو الصيفي، مؤكدة أنه جارِ حل أزمة القيد بعد التوصل لحل مع لسعد الجزيري لاعب الفريق السابق، حيث أوشكت الأزمة على الانتهاء.