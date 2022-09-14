شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز لقطات وكواليس مران الأهلي الصباحي بالتتش بمشاركة سافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد حيث بدأ الأهلي الأستعداد للموسم الجديد يوم الأحد الماضي بعد إنتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش تحت ‏إشراف مارسيل، كولر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون؛ استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ ‏بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري أوالجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال ‏إفريقيا.

‏ بدأ مران الأهلي بمحاضرة سريعة من مارسيل كولر مع اللاعبين، أعقبها الترحيب باللاعب ‏البرازيلي برونو سافيو الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الذي تم الإعلان رسميًا عن التعاقد ‏معه لمدة ثلاثة مواسم قادمة.‏

وأدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعه تحت إشراف تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال ‏والجهاز الفني وباقي أفراد الجهاز.‏ وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وحدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أيام ٢١ و٢٥ و٢٩ سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات ‏متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب ‏التتش ، ويقوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالاتفاق على أطراف المباريات الثلاثة، وإنهاء ‏كافة الأمور المتعلقة بها.‏



سافيو في الاهلي



سافيو في مران النادي الأهلي



سافيو



مران الاهلي اليوم (1)



مران الاهلي اليوم (2)



مران الاهلي اليوم (3)



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مران الاهلي اليوم (11)



مران الاهلي اليوم (12)



مران الاهلي اليوم (13)



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