حضور في السابعة والنصف.. الخليج 365 يكشف كواليس مران اليوم الكامل بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تطبيق اليوم الكامل بدءًا من اليوم الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد والذي يبدأ بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره الأفريقي من الدور الـ32 حيث ينتظر الفريق الأحمر الفائز من مباراة الجيش الرواندي الأوغندي والاتحاد المنستيري التونسي.

وقال مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن لاعبي الفريق الأحمر تواجدوا في السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء في مقر النادي، طبقًا للبرنامج المحدد من كولر وجهازه المعاون.

وأضاف المصدر، أن اللاعبون خضعوا لبعض القياسات البدنية قبل خوض المران في التاسعة صباحًا، حيث بدأ كولر بمحاضرة سريعة أعقبها الترحيب باللاعب البرازيلي برونو سافيو.

وكان النادي الأهلي أعلن التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، لمدة ثلاث سنوات قادمًا من فريق بوليفار البوليفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وركز تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال بدءًا من اليوم علي التدريبات البدنية خاصة أن الفريق تدرب في اليومين الماضيين بالكرة فقط، وكثف الجهاز الفني من التدريبات البدنية بالتتش وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وقبل الساعه الواحدة ظهرًا توجه اللاعبين لأحد الفنادق القريبة من ملعب مختار التتش لتناول وجبة الغذاء قبل العودة حاليًا لخوض المران الثاني بالتتش.

وحدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات ‏متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب ‏التتش.

جدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، يقوم حاليًا بالاتفاق على أطراف المباريات الثلاثة، وإنهاء ‏كافة الأمور المتعلقة بها.‏