الصفقات الجديدة وظهور ميسي.. الخليج 365 يكشف "الملامح المبدئية" لقائمة الأهلي الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر لحسم العديد من الملفات.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن الجلسة التي حضرها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والسويسري مارسيل كولر المدير الفني وسامي قمصان المدرب العام شهدت حسم موقف المعسكر الخارجي والذي تم الاستقرار على تأجيله لشهر نوفمبر المقبل بجانب خوض معسكر داخلي بالقاهرة بدءاً من يوم السبت.

وأضاف: "ناقش الخطيب مع كولر قائمة الفريق الأولى التي سيتم إرسالها غداً إلى اتحاد الكرة لقيدها".

وأوضح المصدر: "تم الاستقرار على ضم كل اللاعبين المتواجدين حالياً في القائمة الأولى التي سيتم إرسالها ومن بينهم محمود عبدالمنعم كهربا وكذلك كل اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة".

وتابع: "اتحاد الكرة سيمنح الأهلي وبيراميدز استثناء في تسجيل الصفقات الجديدة غداً بهدف قيدهم أفريقيًا رغم أنه اليوم الأخير للقائمة الأولى بالنسبة لباقي الأندية".

واستكمل المصدر: "الأهلي سيقوم بقيد كل اللاعبين المتواجدين لديه حتى الذين خرجوا للإعارة للحفاظ على أماكنهم قبل أن يتم استبدالهم في القائمة الثانية طبقاً للوائح القيد المحلي".

قيد 33 لاعبا في القائمة الأفريقية اليوم.. و7 في يناير

وأضاف: "في القائمة الأفريقية تم الاستقرار على قيد 33 لاعباً اليوم على أن يتم قيد 7 لاعبين آخرين في يناير المقبل، وهناك استقرار على قيد محمود كهربا محلياً وأفريقياً على أن يتعامل اللاعب نفسه في تسديد الغرامة الموقعه عليه من قبل الفيفا وتقدر بـ2 مليون دولار".

وأشار: "هناك اتجاه لعمل عقد جديد لكهربا لمدة ثلاث سنوات خاصة أن الأهلي لن يشارك بشكل رسمي في دفع العقوبة الموقعه عليه من قبل الفيفا لأنه ليس طرفاً فيها".

وواصل: "ملف أزمة غرامة كهربا يتم التعامل معها في الغرف المغلقة ولن يتم مناقشة الأمر علناً، الشيء المؤكد أن الأهلي لن يتخلى عن اللاعب ولكنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له في الملاعب".

وذكر المصدر أن هناك اتفاق على قيد محمد مغربي وأحمد سيد عبدالنبي وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف في القائمة الأفريقية، بجانب الصفقات الجديدة برونو سافيو وشادي حسين وكذلك مصطفى سعد ميسي ومصطفى شلبي والذي يعكف محمود الخطيب رئيس النادي على إنهاء تلك الصفقات في الوقت الحالي.

وكشف المصدر ذاته أن هناك محاولات يبذلها أمير توفيق مدير التعاقدات لتسويق صلاح محسن وحسام حسن في تلك الفترة وهناك عروض للاعبين.

وأضاف: "أمس ظهر وكيل صلاح محسن وحاول مع إدارة النادي التوصل لإتفاق بهدف رحيله خاصة أن هناك تواصل بين اللاعب وإدارة بيراميدز ولكن مع رفض الأخير التفريط في إبراهيم عادل للقلعة الحمراء فأن الموقف معقد".

وأكد أنه إذا رحل حسام حسن وصلاح محسن خلال الــ24 ساعة المقبلة، فإنه سيتم تسجيل رأفت خليل في القائمة الأفريقية دون شك رغم أنه من مواليد 2003 وكذلك مصطفى سعد ميسي.

قائمة الأهلي الأفريقية

وكشف المصدر أن القائمة التي استقر الأهلي على إرسالها حتى الأن تضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفي شوبير وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد أشرف ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومصطفى سعد ميسي وبيرسي تاو ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو ومحمد شريف وشادي حسين.

وأتم: "حال عدم تسويق حسام حسن وصلاح محسن سوف يتم قيدهم محلياً وأفريقيا، وحال ضم مصطفى شلبي سوف يتم ضمه أيضاً للقائمة الأفريقية".