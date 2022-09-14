خاص.. صفقة سادسة في الطريق للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي المصري البورسعيدي، الأربعاء، أن محمد دبش مدافع فريق البنك الأهلي، وقّع رسميًا للفريق الساحلي تمهيدًا لانضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن صاحب الـ30 عامًا، وقّع على عقود انتقاله للمصري لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه- أن النادي المصري حصل على الاستغناء الخاص باللاعب ليصبح لاعبًا رسميًا في النادي البورسعيدي.

وكان نادي المصري برئاسة كامل أبو علي أبرم خمس صفقات بصورة رسمية وهم: مروان حمدي من الزمالك وحسين السيد من بيراميد والثلاثي الأجنبي النيجري أنتوني أكبوتو والجزائري عبد الرحمن دغموم ومواطنه عماد الدين بوبكر.

جدير بالذكر أن النادي المصري تعاقد مع إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق لمدة موسم واحد.