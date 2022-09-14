خاص.. أول قرار من الأهلي بشأن أزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن هناك اتجاه داخل القلعة الحمراء للتجديد مع كهربا مع قيده في القائمة الإفريقية.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من قبل المحكمة الدولية الرياضية بتغريم كهربا ما يزيد عن مليوني دولار، وإيقافه 6 أشهر لحين السداد، وذلك بسبب رحيله عن القلعة البيضاء إلى نادي أفيس البرتغالي وفسخ عقده بطريقة غير قانونية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هناك اتجاه لعمل عقد جديد لكهربا لمدة ثلاث سنوات خاصة أن الأهلي لن يشارك بشكل رسمي في دفع العقوبة الموقعة عليه من قبل الفيفا لأنه ليس طرفاً فيها".

وأضاف المصدر: "ملف أزمة غرامة كهربا يتم التعامل معه في الغرف المغلقة ولن يتم مناقشة الأمر علناً، الشئ المؤكد أن الأهلي لن يتخلى عن اللاعب ولكنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له في الملاعب".

وشارك كهربا مع الأهلي في 62 مباراة بكل البطولات، سجل 17 هدف، وصنع 9.