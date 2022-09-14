مرتضى: وكيل كهربا "قال لي اللاعب ندمان".. وأبلغ الخطيب "لو مدفعتش هاتكلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن وكيل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، تحدث معه أمس الثلاثاء.

وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"كهربا هيدفع هيدفع، أنا بعتبر الـ50 مليون متحوشين".

وكشف رئيس نادي الزمالك :"وكيله تحدث معي وقال لي (ان كهربا ندمان)، وأبلغ الخطيب (لو الفلوس مدفعتش) هتكلم وأنا مستنيك يا كهربا تتكلم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض عقوبة مادية ضد "كهربا" بعد هروبه من الزمالك ورحيله إلى صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي في صيف 2019.

وقدرت العقوبة المادية بقيمة 2 مليون دولار، حيث لا يستطيع صاحب الـ28 عامًا أن يشارك إلا بعد دفع الغرامة المالية.

وانتقل "كهربا" إلى صفوف الأهلي في شتاء انتقالات عام 2020، إلا مع انتقالات يناير الماضية رحل اللاعب إلى صفوف هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن "كهربا" شارك في تدريبات الأهلي مؤخرًا استعدادًا للموسم الجديد (2022 - 2023).