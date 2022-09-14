مرتضى: تعاقدنا مع 10 لاعبين.. والإعلان عن الصفقات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه نجح في حسم عشر صفقات استعدادًا للموسم الجديد (2022 - 2023).

وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد، الأربعاء في مقر النادي بميت عقبة :"جيوسفالدو فيريرا يختار الصفقات ونقوله (تعظيم سلام)".

وأضاف :"تعاقدنا مع صفقات (من وش القفص) وتركنا الصفقات (قعر القفص) لغيرنا، الإعلان عن الصفقات ستكون من خلال أمير مرتضى وسيعلن عنها غدًا الخميس".

وعن حقيقة طلب يوسف إبراهيم "أوباما" بالحصول على نفس راتب أحمد سيد "زيزو"، رد :"غير حقيقي أن يوسف أوباما طلب نفس عقد زيزو".

وتحدث مرتضى حول الحجز على أرصدة النادي، :"وزير الشباب والرياضة طلب منّي بوضع الفلوس في البنك بسبب المخالفة".

وتابع :"كنت أرفض بسبب ممدوح عباس وإمكانية الحجز على أرصدة النادي (إيه رأيك يا سيادة الوزير دلوقتي؟".

وأنهى :"بالعند في ممدوح عباس تمكنا من إنهاء 10 صفقات".

وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي والحارس محمد صبحي.