قرار جديد من الأهلي بشأن الصفقات الجديدة والشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن استقرار الجهاز الفني على قيد 5 لاعبين من المجموعة الصاعدين في القائمة الأفريقية بالإضافة للصفقات الجديدة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "ليلا كورة": "تبذل إدارة الأهلي جهوداً مكثفة للحصول على البطاقة الدولية لمحمد مغربي مدافع الفريق، لقيده في القائمة الأفريقية التي سيتم إرسالها غدا".

وأضاف المصدر: "أستقر الجهاز الفنى على قيد 5 لاعبين من المجموعة الصاعدين في القائمة الأفريقية التي سيتم إرسالها غداً للكاف للمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "سيتم تسجيل محمد مغربي وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد أشرف وحمزة علاء، وهناك تفكير في ضم رأفت خليل أيضاً".

وأوضح أن الأهلي استقر علي قيد أيضاً البرازيلي سافيو الوافد الجديد من بوليفار البوليفي وشادي حسين ومصطفي سعد ميسي الوافدين من سيراميكا كليوباترا في القائمة الإفريقية.

وأعلن الأهلي التعاقد رسميا حتى الأن مع البرازيلي سافيو الوافد الجديد من بوليفار البوليفي، وشادي حسين الوافد من سيراميكا كليوباترا.