خاص.. الزمالك مهتم بالتعاقد مع لاعب في الدوري البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن جويل تاجو لاعب نادي ماريتمو البرتغالي، دخل قائمة المرشحين للانتقال للقلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "ليلا كورة" إن الزمالك قرر الدخول في مفاوضات مع ماريتمو البرتغالي للحصول على خدمات جويل تاجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض المهاجم الكاميروني 214 مباراة في مشواره الكروي، وسجل 56 هدفا، وصنع 9 أهداف، وحصل على 29 بطاقة صفراء، و3 بطاقات باللون الأحمر.

وأعلن الزمالك رسميًا التعاقد مع لاعبان حتى الآن وهما المغربي، زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.