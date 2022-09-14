ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه القاتل على أياكس

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا مستحقًا على أياكس أمستردام الهولندي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم النجم المصري محمد صلاح، للريدز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل لفريق أياكس اللاعب محمد قدوس في الدقيقة 27، ثم أحرز جويل ماتيب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89، ليكتب الفوز لفريقه بعد تعثر الجولة الماضية.

وكان ليفربول قد خسر في الجولة الأولى على يد نابولي، ٤-١.

وبذلك رفع ليفربول رصيده ل٣ نقاط، محتلا المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بنفس الرصيد وسيواجه الفريق الإيطالي رينجرز الليلة في إطار الجولة ذاتها.

فيما جاء أياكس ثالثا ب٣ نقاط، ويتذيل رينجرز الترتيب بدون نقاط.