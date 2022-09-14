شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يشترط على الأندية سداد كافة المديونيات قبل تسجيل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشترط مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على الأندية ضرورة سداد كافة المديونيات لدى الاتحاد من أجل تسجيل اللاعبين على صعيد الرجال و السيدات للموسم الجديد 2022/2023.

كما طالب الإتحاد بضرورة خطاب موجه من الأندية مدون به أسماء جميع اللاعبين المراد تسجيلهم .

ومن ناحية أخرى أخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة ، الأندية بقرار تحذير الحكام من مشاركة أى لاعب لم يصدر له بطاقة الإتحاد هذا الموسم .

أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، مسبقا تعميماً على كافة الأندية يفيد بعدم السماح بتواجد المدربين بالموسم الجديد فى المباريات الرسمية دون كارنيه موسم 2022/2023.

كما ألزم مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الحكام بضرورة التأكد من كارنيه المدربين قبل بدء المباريات.

فيما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شروط قيد المدربين والأجهزة المعاونة فى نشرة تم إرسالها إلى جميع الأندية لإخطارهم.

وتضمنت الشروط: خطاب من النادى بطلب القيد و قرار مجلس الإدارة بالتعيين مختوما وأصل كارنيه نقابة المهن الرياضية، مع توريد الرسوم المقررة على العقد و سداد الإشتراك السنوى .

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا غرامة تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه حال استضافة الأندية فرق خارجية، دون الحصول على إذن أو إقامة معسكر خارجى دون إذن.