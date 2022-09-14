الإسماعيلى يتمسك باستمرار أحمد مدبولى والقيصر يبدأ خطوات تمديد تعاقده

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القاهرة - سامية سيد - تمسك النادى الاسماعيلى بإستمرار نجمه أحمد مدبولى صانع العاب الفريق وعدم مناقشة أي عروض محلية وصلت للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى لحسم ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى والذى ينتهى فى صيف 2023، وذلك بعد تألق اللاعب مع الدراويش بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى وانضمامه للمنتخب الوطنى مؤخرا.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى عن طريق حسنى عبد ربه مدير الكرة فى إقناع أحمد مدبولى بتمديد تعاقده والاستمرار مع القلعة الصفراء ضمن خطة تكوين فريق قوى يعيد هيبة الدراويش بالموسم الجديد.

واستطاع أحمد مدبولى أن يصبح أحد الركائز الأساسية للإسماعيلى بالرغم من تغيير عدد من مدربين خلال السنوات الماضية من خلال المشاركة بصفة مستمرة فى جميع البطولات المحلية والعربية، اللاعب المميز صاحب الـ 27 عاماً نال شرف تمثيل منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه من خلال النادي الإسماعيلي، بعد مسيرة احترافيه كان بدايتها بصفوف فريق النصر للتعدين ثم الزمالك قبل ارتداء القميص الأصفر الذى دائما ما يسهم فى إعادة اللاعبين لبريقهم وتقديمهم مستوى مميزا.