شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ضد الألومنيوم فى أولى جولات مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت نتائج قرعة المجموعة الأولى ( الصعيد ) بدورى القسم الثاني موسم 2023/2022 التي أقيمت حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلين الأندية كالتالى :

1 ) الفيوم ضد شباب قنا

2 ) المقاصة ضد ديروط

3 ) المدينة المنوره ضد كيما اسوان

4 ) المنيا ضد لافينيا

5 ) اسمنت أسيوط ضد البترول

6 ) تليفونات بني سويف ضد ملوى

7 ) النصر للتعدين ضد شباب طامية

8 ) الألومنيوم ضد الجونه

وكان مجدى الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة ، قد اعلن انطلاق امسابقة 13 أكتوبر المقبل، بنفس نظامها القديم وهو نظام الثلاث مجموعات على ان يتأهل للدورى الممتاز اول كل مجموعة .