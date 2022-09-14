شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ضد الألومنيوم فى أولى جولات مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اسفرت نتائج قرعة المجموعة الأولى ( الصعيد ) بدورى القسم الثاني موسم 2023/2022 التي أقيمت حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور ممثلين الأندية كالتالى :
1 ) الفيوم ضد شباب قنا
2 ) المقاصة ضد ديروط
3 ) المدينة المنوره ضد كيما اسوان
4 ) المنيا ضد لافينيا
5 ) اسمنت أسيوط ضد البترول
6 ) تليفونات بني سويف ضد ملوى
7 ) النصر للتعدين ضد شباب طامية
8 ) الألومنيوم ضد الجونه
وكان مجدى الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة ، قد اعلن انطلاق امسابقة 13 أكتوبر المقبل، بنفس نظامها القديم وهو نظام الثلاث مجموعات على ان يتأهل للدورى الممتاز اول كل مجموعة .