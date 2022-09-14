مرتضى منصور: الزمالك سيتبرع بمكافأة سوبر لوسيل لدار أيتام في قطر.. ويرد على الإعلامي السعودي أحمد العجلان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيقوم بالتبرع بمكافأة جائزة كأس "سوبر لوسيل" لإحدى دور الأيتام في دولة قطر، وأنه ينتظر فقط موافقة وزارة الشباب والرياضة على هذا الأمر.

وكان الزمالك قد شارك في كأس سوبر لوسيل باعتباره بطلاً للدوري المصري لموسم 2021-2022، أمام الهلال المتوّج بلقب الدوري السعودي.

وخسر الزمالك أمام الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 1 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحصل الزمالك على مبلغ مليون دولار مكافأة المشاركة في المباراة، مقابل 1.5 مليون دولار حصل عليها فريق الهلال السعودي بعد تحقيقه الانتصار.

وتأتي تصريحات مرتضى منصور رداً على أحد الصحفيين السعوديين الذي انتقد رئيس نادي الزمالك وتصريحاته قبل المباراة ومطالبته بمكافأة مباراة الهلال في كأس لوسيل.

وقال الإعلامي السعودي، أحمد العجلان، في فيديو متداول على موقع "تويتر": ”أنا متأكد من أن رئيس الأهلي لو واجه الهلال مستحيل أن يطلب مكافأة المباراة مثلما فعل رئيس الزمالك“.

وفي مداخلة هاتفية بقناة "الزمالك"، قال مرتضى منصور: ”أستأذن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن يسمح لي بالتبرع بأموال كأس سوبر لوسيل إلى دار أيتام في الدولة التي نظمت المباراة، وبمجرد موافقته سيتم التبرع على الفور، وهذا يدل أن الزمالك محترم“.

وأضاف منصور: ”مجلس إدارة الزمالك محترم ولم يحصل على أي أموال من المستشار تركي آل الشيخ، عكس مع حدث من مجلس إدارة النادي الأهلي“.

وعن الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، قال مرتضى: ”تم التعاقد مع 3 صفقات قوية، وهناك مهاجم أفريقي سوبر وسيكون إضافة قوية للزمالك بجوار سيف الدين الجزيري بمركز رأس الحربة، بالإضافة للناشئ يوسف أسامة نبيه“.

وتابع: ”تم بيع مروان حمدي لأن البديل مهاجم أجنبي سوبر تم التعاقد معه، أي لاعب تم الاستغناء عنه جاء بناء على طلب المدرب البرتغالي فيريرا، لأنه يريد الاعتماد على 23 لاعبا فقط في القائمة، وأقوى الصفقات في كل المراكز تعاقدنا معها“.

يشار إلى أن الزمالك أعلن تعاقده مع السنغالي إبراهيما نداي من لوزيرن السويسري في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي القادم من الرجاء، بجانب استعادة الحارس محمد صبحي من فاركو.

ومن المقرر ان يواجه الزمالك فريق إليكت سبورت التشادي يوم الأحد المقبل في الكاميرون، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.