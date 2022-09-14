شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف عن خضوع لاعبيه لفحوصات طبية شاملة غداً داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن ‏لاعبى الفريق سيخضعون لفحوصات شاملة غدًا داخل مقر النادى بالجزيرة، وذلك ضمن ‏التحضيرات الطبية قبل انطلاق الموسم الجديد،‏ ويجري لاعبو الأهلي تحاليل وفحوصات على القلب وفحوصات شاملة تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.‏

وتأتي الفحوصات الطبية الشاملة للاعبي الأهلي، بعد القياسات البدنية والعضلية واختبارات ‏لقوة التحمل والاختبارات الخاصة ببصمة القدم، التي أجراها لاعبو الفريق وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية في بداية الإعداد للموسم الجديد.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن القياسات البدنية والعضلية تسهم بشكل كبير في تقييم الحالة ‏العضلية والبدنية لكل لاعب، وكل ما يتعلق بحالة التوازنات البدنية، كما تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث ‏الإصابات.‏

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ ‏بمواجهة الفائز الاتحاد المنستيري أو الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال ‏أفريقيا.‏