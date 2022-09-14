شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف عن خضوع لاعبيه لفحوصات طبية شاملة غداً داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن لاعبى الفريق سيخضعون لفحوصات شاملة غدًا داخل مقر النادى بالجزيرة، وذلك ضمن التحضيرات الطبية قبل انطلاق الموسم الجديد، ويجري لاعبو الأهلي تحاليل وفحوصات على القلب وفحوصات شاملة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وتأتي الفحوصات الطبية الشاملة للاعبي الأهلي، بعد القياسات البدنية والعضلية واختبارات لقوة التحمل والاختبارات الخاصة ببصمة القدم، التي أجراها لاعبو الفريق وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية في بداية الإعداد للموسم الجديد.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن القياسات البدنية والعضلية تسهم بشكل كبير في تقييم الحالة العضلية والبدنية لكل لاعب، وكل ما يتعلق بحالة التوازنات البدنية، كما تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.
وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الفائز الاتحاد المنستيري أو الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.