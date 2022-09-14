شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدرس تقرير فييرا قبل حسم مصيره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة الفنية فى نادى إنبى التقرير الذى رفعه البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق البترولى، خلال اليومين الماضين قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن مصيره مع الفريق فى الموسم الجديد، لا سيما أن موقفه ما زال غامضاً ولم يتحدد.

وتضمن التقرير الرد على أسباب تراجع نتائج الفريق البترولى خلال الموسم المنقضى وتدهور أداء اللاعبين خصوصاً أن الفريق البترولى تعرض لموقف صعب وهرب من شبح الهبوط إلى القسم الثانى في الأمتار الأخيرة بصعوبة شديدة.

ويسود اتجاه داخل مجلس إدارة نادى إنبي إلى الاعتماد على المدرب المحلى حال الاتفاق بشكل نهائى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق البترولى، خصوصا أن وجهة نظرهم تتركز على أن تجربة المدرب الأجنبي لم تكلل بالنجاح، ولم تؤدِّ الغرض المطلوب منها.

وتسبب تأخر حسم مصير فييرا من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، وبات المدرب قريبا من الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها.

وخاض الفريق البترولى 13 مباراة تحت قيادة مديره الفنى فييرا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها ليستمر فى الدورى الممتاز، بعد منافسة شرسة مع الأندية الأخرى، فضلاً عن خروجه من كأس مصر على يد البنك الأهلى وخسارته لكأس الرابطة.