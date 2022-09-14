شكرا لقرائتكم خبر عن تقلها دهب.. سمر حمزة أول مصرية تصل لنهائى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يبالغ الدكتور حسن كمال عندما وصف بطلات الألعاب الاخرى بكلمتين فقط فى رواية إلا إنا "تقلها دهب"، والتى نقلت الإنجازات التى تحققها اللاعبات فى مختلف الرياضات، وهو ما أكملته سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بعد أن وصلت إلى ما لم يسبقها غيرها إليه وهو الوصول إلى نهائى بطولة العالم التى تقام بصربيا.

سمر حمزة أصبحت أول مصرية وعربية وأفريقية تصل لنهائى بطولة العالم، حيث إن الفوز يتوجها بالذهبية الخسارة بالفضية.

سمر حمزة تغلبت على كل منافسيها فى البطولة محققة العلامة الكاملة حتى وصلت للنهائى، حيث تغلبت على كل من بطلات كندا والنمسا واستونيا.

وتعد الميدالية التى ستكون بها سمر، اليوم، هى الثانية لها فى بطولات العالم، حيث سبق وتوجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم 2021، بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، حيث تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.

سمر حمزة تمتلك الكثير من الميداليات الدولية والعالمية ويعد أبرزها تحقيق برونزية دورة البحر المتوسط، وفضية بطولة الرانك الدولية، كما احتلت المركز الثالث فى التصنيف الدولى للمصارعة الشهر الماضى.