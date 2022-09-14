شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهتى ثنائى الملاكمة عرابى وسلامونى فى ربع نهائى أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ثنائى منتخب الملاكمة عبد الرحمن عرابى ومحمد إبراهيم السلامونى، اليوم الأربعاء، منافسات دور ربع النهائى فى بطولة أفريقيا المقامة بموزمبيق.

يلتقى عرابى مع بطل أوغندا فى منافسات وزن 80 كجم، وسلاموني مع بطل موزمبيق صاحب الأرض فى وزن 92 كجم.

ويلتقى يوم 16 سبتمبر الجارى يسرى رزق الذى صعدته القرعة إلى نصف النهائى مباشرة مع مواطنه عمر عبد العزيز الذى تأهل بالنقاط بالفوز على بطل أوغندا.

وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق وبرونزيتان يمنى عياد وعمر عبد العزيز.