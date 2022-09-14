شكرا لقرائتكم خبر عن بنات مصر بـ100 راجل فى أسبوع التألق بالتصنيف العالمى للاسكواش وتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك مصر فى الرياضة النسائية بنات تستحق لقب "بـ100 راجل" فى ظل التألق فى حصد البطولات فى المحافل الدولية والتقدم والسيطرة فى التصنيف الدولى، وذلك على صعيد رياضاتى الاسكواش وتنس الطاولة.

هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للشابات تحت 19 سنة، من جانب الاتحاد الدولى للعبة، توجت هنا جودة بذهبية الفرق مع منتخب السيدات فى البطولة الأفريقية، التى أقيمت بالجزائر، وكذلك ذهبية الزوجى المختلط رفقة محمد البيلى لاعب المنتخب أيضا.





دينا مشرف تتألق فى تنس الطاولة

تقدمت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة 21 مركزا فى التصنيف العالمى للعبة، حيث احتلت المركز الـ29 بعد أن كانت فى المركز الـ50، وبذلك أصبحت أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تصل لهذا المركز المتقدم فى التصنيف العالمى.





نور الطيب تتقدم للمركز الـ6 ونوران تحافظ على الصدارة

حافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادى دجلة.

وتقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس مركزين من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، لتحتل حالياً المركز السادس في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.