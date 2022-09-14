شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد عودة أفشة ومحمد شريف للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، عن موعد عودة ثنائى الفريق محمد مجدى أفشة ومحمد شريف للمشاركة فى مران الأهلى الجماعى، وقال إن اللاعبيّن‏ يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما؛ بهدف التجهيز‏ للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

وأوضح طبيب الأهلى أن أفشة يعود إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، فيما ينتظم ‏محمد شريف فى التدريبات بعد عشرة أيام وفقًا للتقدير الطبى لحالة الثنائى.‏

وخاض أفشة وشريف تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك ‏على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

‏وكان أفشة قد أجرى عملية "فتق في جدار البطن" بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، ‏ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي، فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.‏

ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري أ‏و الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.‏

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تأجيل معسكر الفريق الذى كان من المقرر إقامته ‏خارج البلاد إلى موعد لاحق، كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداءً من يوم ‏السبت المقبل، والإقامة بأحد الفنادق استعدادًا للموسم الجديد.