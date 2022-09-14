شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد عودة أفشة ومحمد شريف للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، عن موعد عودة ثنائى الفريق محمد مجدى أفشة ومحمد شريف للمشاركة فى مران الأهلى الجماعى، وقال إن اللاعبيّن يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما؛ بهدف التجهيز للعودة إلى التدريبات الجماعية.
وأوضح طبيب الأهلى أن أفشة يعود إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، فيما ينتظم محمد شريف فى التدريبات بعد عشرة أيام وفقًا للتقدير الطبى لحالة الثنائى.
وخاض أفشة وشريف تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
وكان أفشة قد أجرى عملية "فتق في جدار البطن" بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي، فيما تعرض محمد شريف لإصابة في العضلة الضامة.
ويستعد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري أو الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.
وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تأجيل معسكر الفريق الذى كان من المقرر إقامته خارج البلاد إلى موعد لاحق، كما قرر تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريب ابتداءً من يوم السبت المقبل، والإقامة بأحد الفنادق استعدادًا للموسم الجديد.