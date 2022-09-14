شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من إنهاء أزمة القيد وتسديد عقوبة الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى من إنهاء أزمة إيقاف القيد بتسديد 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق، لإسدال الستار على هذا الملف الشائك الذى أثار جدل كبير في الشارع الإسماعيلاوى.

وكان الإسماعيلى قد نجح فى التعاقد مع الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى والتونسى حمدى النقاز والتونسى نور الزمان الزموري والتونسى فراس شواط فى الأيام القليلة الماضية، ويتطلع مجلس الإدارة لإنهاء أزمة القيد وتسجيل الصفقات الجديدة، بجانب مواصلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

وأنهى الإسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا، وتلقت شباكه 39 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت انطلاق منافسات الدورى الجديد منتصف أكتوبر المقبل بحضور جماهيرى أكبر من النسخة الماضية.