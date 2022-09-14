شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف مدة التعاقد مع نور الزمان الزمورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، بشكل رسمى فى ضم المدافع التونسى نور الزمان الزمورى بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم قادماً من الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويواصل مسئولو الدراويش، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محترفين ذوى خبرات كبيرة من أجل المساهمة فى عودة الدراويش لمكانته الطبيعية بالمسابقات المحلية.

وحضر المدافع التونسى، لحسم كل الأمور التعاقدية بعد نجاحه في الاختبار الطبي الذي خضع له مؤخرًا، ولم يبد المدافع التونسي أي شروط في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد الأندية الجماهيرية الكبرى.