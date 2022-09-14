شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو يشارك فى مران الأهلى الجماعى بالتتش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ‏ملعب التتش بعد إعلان النادي رسميًا عن التعاقد معه قادما من ‏نادي بوليفار البوليفى، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب والترحيب به على طريقتهم الخاصة فى المشاركة ‏الأولى له بالتدريبات الجماعية.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، قد أعلن عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، ‏لاعب نادى بوليفار البوليفى إلى صفوف الأهلى لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلى ‏فى تمديد التعاقد لموسم رابع، بعد إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار.

ويؤدى الأهلى تدريباته اليوم على فترتين استعداداً للموسم الجديد وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني ‏بقيادة السويسري مارسيل كولر،‏ وخاض الفريق مرانه الصباحى اليوم والذى اشتمل على فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف تيزيان ‏أندريس أندويا، مدرب الأحمال.‏