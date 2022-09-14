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شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو يشارك فى مران الأهلى الجماعى بالتتش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بعد إعلان النادي رسميًا عن التعاقد معه قادما من نادي بوليفار البوليفى، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب والترحيب به على طريقتهم الخاصة فى المشاركة الأولى له بالتدريبات الجماعية.
وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، قد أعلن عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادى بوليفار البوليفى إلى صفوف الأهلى لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلى فى تمديد التعاقد لموسم رابع، بعد إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار.
ويؤدى الأهلى تدريباته اليوم على فترتين استعداداً للموسم الجديد وفقًا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وخاض الفريق مرانه الصباحى اليوم والذى اشتمل على فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف تيزيان أندريس أندويا، مدرب الأحمال.
سافيو في مران الاهلي