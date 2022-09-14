شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع آلاء يحيى ورؤى الناغى لتدعيم سيدات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، التعاقد مع ثنائى نادى جزيرة الورد آلاء يحيى ورؤى الناغى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادى.

وأكد العوضى أن الأهلى أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعبتين، استعدادًا للموسم الجديد، فى ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأشاد مدير النشاط الرياضى بقدرات ثنائى الأهلى الجديد، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة، ويأتى فى ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادى المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.