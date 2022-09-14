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الأهلى يتعاقد مع آلاء يحيى ورؤى الناغى لتدعيم سيدات تنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، التعاقد مع ثنائى نادى جزيرة الورد آلاء يحيى ورؤى الناغى، لتدعيم صفوف الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادى.

وأكد العوضى أن الأهلى أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعبتين، استعدادًا للموسم الجديد، فى ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأشاد مدير النشاط الرياضى بقدرات ثنائى الأهلى الجديد، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة، ويأتى فى ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادى المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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