شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعلق على خسارة برشلونة ورد مفاجئ حول قرارات التحكيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن شعوره بالضيق بسبب خسارة الفريق أمس أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد تشافي في تصريحاته عقب المباراة بأن برشلونة أضاع العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول والتي كانت كفيلة بوضع الفريق في المقدمة منذ البداية.

تشافي يتحدث عن إضافة برشلونة الفرص أمام بايرن ميونخ

وقال تشافي:"أضعنا العديد من الفرص، أكثر من 6 أو 7 كرات ولكن في هذه الحالة كان يجب علينا أن ندفع الثمن".

وعن أحقية برشلونة الحصول على ركلة جزاء لصالح عثامن ديمبلي قال: "لا أعلم الأهم الآن أننا خسرنا ببعض الأخطاء وليس بسبب التحكيم".

وأضاف المدير الفني لفريق برشلونة: "النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، كنا أفضل بكثير من بايرن ميونخ، ولكنهم نجحوا في عدم إضاعة أي فرص واستغلال الفرص التي اتيحت لهم، هذا هو الفارق بيننا وبينهم".

وأكمل:"ما استطيع قوله هو أن فريقنا جاهز وسنواصل العمل، سنستمر بالأشياء الإيجابية التي نمتلكها وسنصحح بعض الأخطاء ونتعلم منها".

تشافي يؤكد على شعوره بالفخر على الرغم من الخسارة

وأختتم قائلا: "النتيجة مؤلمة لأننا كنا الأفضل، أضاع ليفاندوفسكي ورافينيا وبيدري العديد من الفرص، ولكننا فخورون على الرغم من أن النتيجة غير عادلة ومخيبة للآمال".

