شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل نجم بايرن ميونخ أثناء مباراة برشلونة بالأمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة من العيار الثقيل حول سرقة منزل نجم بايرن ميونخ الألماني أثناء مباراة الفريق أمام نظيره برشلونة أمس ببطولة دوري ابطال اوروبا.

بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بدوري أبطال أوروبا

وكان قد نجح بايرن ميونخ في الفوز على برشلونة بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الأليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

سرقة منزل مولر أثناء مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية بأن منزل نجم بايرن ميونخ توماس مولر قد تم سرقته أمس أثناء مباراة الفريق أمام برشلونة في دوري الأبطال.

وتابعت الصحيفة بأن الشرطة الألمانية أكدت أن المنزل تمت سرقة منه بعض النقود والمجهورات الثمينة.

وأضافت لاصحيفة أن منزل مولر تم إقتحامه في نحو العاشرة مساء أثناء مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين.

كما سلط أحد الصحفيين بشبكة ESPN الضوء على ما حدث حيث كتب على حسابه الرسمي على تويتر:"مولر لم يجر أي مقابلات صحفية بعد المباراة حيث تعرض منزله للسطو والسرقة".

وأضاف: "اللاعب تمت سرقة منزله من قبل بعض المجرمين وقالت الشرطة أنه تم سرقة نقود ومجهورات غالية الثمن من داخل منزل اللاعب".

