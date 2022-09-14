شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ: نحن على الطريق الصحيح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر فريق برشلونة الإسباني أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب الأليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

تصريحات نجم برشلونة عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ

وعلى الرغم من الخسارة التي لحقت بفريق برشلونة الإسباني أمس، إلا أن نجم الفريق يرى أنهم قدموا مباراة جيدة وأنهم يسيرون على الطريق الصحيح.

وقال جول كوندي مدافع فريق برشلونة الإسباني في تصريحات له عقب المباراة:"لقد قدمنا مباراة جيدة، نعم قد خسرنا لكن لعبنا بشكل جيد وسنقوم بتصحيح الأخطاء التي وقعنا بها".

وأضاف: "نحن الآن على الطريق الصحيح، سنحلل ما حدث وسنتعلم من الأخطاء، نشعر ببعض الإحباط بسبب الخسارة ولكن سنواصل العمل".

وأختتم:"نافسنا بشكل جيد، أمر مؤسف ما حدث أمام بايرن ميونخ وسنحاول عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

ترتيب برشلونة في مجموعة دوري الأبطال

يذكر أن فريق برشلونة يحتل الآن المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بعد الفوز في المباراة الأولى على حساب فيكتوريا بلزن ثم الخسارة أمس أمام بايرن ميونخ.