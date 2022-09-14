شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 14-9-2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر مباريات اليوم الثاني للجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد ان أقيمت يوم أمس سبعة مباريات فقط بعد تأجيل مباراة نابولي ورينجرز الاسكتلندي لمدة 24 ساعة.

مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

وشهد يوم الثلاثاء تسجيل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول له مع الريدز في التشامبيونزليج ساعد به فريقه في تحقيق الفوز على أياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف فيما فشل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مساعدة البلوجرانا على إسقاط بايرن ميونخ الألماني الذي تغلب على ضيفه 2-0

ورغم ذلك ظل ليفا يتربع على قائمة هدافي التشامبيونزليج برصيد ثلاثة أهداف يلية سبعة لاعبين قاموا بتسجيل هدفين أبرزهم الألماني ليروي ساني، الذي تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك نادي البارسا بجانب اللاعب انضم محمد قدوس نجم أياكس الذي إنضم للسباق بوصوله لثاني أهدافه في البطولة أيضا.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 14-9-2022

ويأتي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:-