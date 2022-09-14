شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة..هل سخر نجم ريال مدريد من خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق برشلونة الإسباني للهزيمة أمام نظيره بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأليانز أرينا معقل البافاري.

ريال مدريد يستعد لمواجهة لايبزيج الليلة في دوري أبطال أوروبا

في المقابل، يستعد ريال مدريد لخوض مباراته بالجولة الثانية أيضا بدور المجموعات الليلة أمام نظيره لايبزيج الألماني في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فينسيوس يثير الجدل بمنشوره بسبب السخرية من برشلونة

وأثار نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الجدل بسبب سخريته من خسارة فريق برشلونة أمس أمام بايرن ميونخ بعد ما نشره أمس عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" عقب انتهاء مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.

وقام نجم فريق ريال مدريد، فينسيوس، بنشر صورة له أثناء تدريباته مع ريال مدريد وهو يضحك عبر حسابه الرسمي على انستجرام مما فسرها البعض بأنه يسخر من هزيمة برشلونة أمام الفريق الألماني.

أرقام فينسيوس ضد برشلونة

يذكر أن فينسيوس قد خاض من قبل 9 مباريات رسمية أمام فريق برشلونة بقميص ريال مدريد، نجح خلالهم في إحراز هدفين، فيما ساهم في فوز فريقه في خمس مباريات منهم.