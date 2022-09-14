شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ يثير الجدل: برشلونة استحق ركلة جزاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر نجم فريق بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز، مفاجأة من العيار الثقيل بسبب اعترافه بأحقية فريق برشلونة الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين التي جمعتهما أمس بدوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بهدفين

وكان قد نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على حساب برشلونة بهدفين مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هيرنانديز يعترف بوجود ركلة جزاء على بايرن ميونخ

وأكد هيرنانديز في تصريحات له عقب المباراة بأن فريق برشلونة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء عندما عرقل ديفيز لاعب بايرن ميونخ نظيره عثمان ديمبلي داخل منطقة الجزاء.

ورد هيرنانديز عندما سُئل عن هذه الكرة قائلا: "إنها حقا ركلة جزاء صغيرة، يمكنك التحدث كما تشاء ولكن النتيجة في النهاية الفوز على برشلونة".

يذكر أن بايرن ميونخ بذلك قد حقق انتصاره الثاني في دور المجموعات بعد الفوز على إنتر ميلان في المباراة الأولى، ليرتفع رصيد البافاري للنقطة السادسة ويتصدر المجموعة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط فقط.

وتضم المجموعة كل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان وبرشلونة وفريق فيكتوريا بلزن التشيكي.

ترتيب مجموعة برشلونة وبايرن ميونخ

وبذلك يكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

1-باير ميونخ 6 نقاط

2- برشلونة 3 نقاط

3-إنتر ميلان 3 نقاط

4- فيكتوريا بلزن التشيكي دون نقاط