شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يشيد بثنائي أتلتيكو مدريد رغم خسارة باير ليفركوزن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الاسباني أنه معجب من الثنائية التي تكونت بين انطوان جريزمان وزميله في الفريق جواو فيليكس.

سيميوني يشيد بثنائية جريزمان وفيليكس

وخلال الفترة الماضية دار جدل واسع حول الأسباب التي تدفع سيميوني للزج بجريزمان عقب الدقيقة ستين كبديل ولكن السبب يتعلق بعدم إجبار ناديه على ضم الفرنسي من برشلونة بقيمة 40 مليون يورو، طبقا للاتفاق بينهما على إلزام الروخيبلانكوس بضرورة شراء مهاجم الديكة حال شارك أكثر من 45 دقيقة في نصف مباريات الفريق.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن الألماني أن في كل مرة يدخل فيها جريزمان للملعب نتحسن والتفاهم بينه وبين جواو وصل لمرحلة هامة كما أن كوريا دخل بشكل جيد للغاية وأعطى المجموعة عدد من الحلول حتى يستفيد الفريق والدقائق التي لعبها جواو وجريزمان سويًا شاهد الجمي أشياء إيجابية للغاية.

وأنهى:" الهزيمة ليست إيجابية بالطبع لكن حان الوقت للتركيز على مواجهة الملكي يوم الأحد القادم وبعدها ستبدأ مرحلة التفكير في مواجهة كلوب بروج مرتين متتاليتين.