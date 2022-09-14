شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من ليفاندوفسكي لجمهور برشلونة بعد خسارة البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني رسالة قصيرة لجماهير البلوجرانا وذلك عقب الخسارة التي مني بها الفريق يوم أمس الثلاثاء على يد فريق نادي بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

رسالة من ليفاندوفسكي لجماهير برشلونة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن ليفاندوفسكي قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها:" كانت واحدة من الأمسيات الرائعة حان الآن الوقت على التركيز بالمستقبل".

يُذكر أن تلك الخسارة تعد الأولى لفريق نادي برشلونة خلال الموسم الجديد بعد أن خاض ستة لقاءات في الليجا وتشامبيونزليج قبل مباراة الأمس حقق خمسة إنتصارات وتعادل واحد.

وبتلك الخسارة توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف عن انتر ميلان فيما رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة