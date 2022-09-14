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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تترقف جماهير كرة اليد في جميع أنحاء العالم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ما لا تعرفه عن بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"

وتمثل البطولة أهمية خاصة بالنسبة لمحبي كرة اليد، لا سيما وأنها تجمع بين أفضل الفرق من مختلف القارات في مسابقة واحدة.



بطولة العالم للأندية لكرة اليد هي بطولة رسمية، ينظمها الاتحاد الدولي للعبة في كل عام، بين الأندية أبطال القارات المختلفة.

وتعتبر البطولة مماثلة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي تُقام كل عام أيضا بمشاركة الأندية أبطال البطولات القارية في اللعبة.

تٌقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد هذا العام في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتحديدا في الفترة من 18 إلى 23 من الشهر.

وتُعتبر هذه النسخة هي رقم 15 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، والتي انطلقت لأول مرة في عام 1997.



تُقام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2022 في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الدمام.

وتُعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تسضيف فيها المملكة العربية السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد نسختي 2019 و2021.

تُقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" بمشاركة 12 فريقا يمثلون جميع قارات العالم على الأراضي السعودية.

ويشارك ناديا مضر والخليج السعوديان كمستضيفين للبطولة، ومجدبرج الألماني كحامل للقب، وبرشلونة الإسباني من أوروبا، والأهلي المصري من إفريقيا، والكويت الكويتي من آسيا.

كما يشارك مينيستروس المكسيكي من أمريكا الشمالية، وتوباتي البرازيلي من أمريكا الجنوبية، وسيدني الأوسترالي من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي وكيسلي البولندي بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" الفريق الذي سينجح في الحصول على البطولة العربية لكرة اليد هذا العام.

فرق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022"

مضر السعودي

الخليج السعودي

مجدبرج الألماني

برشلونة الإسباني

الأهلي المصري

الكويت الكويتي

مينيستروس المكسيكي

توباتي البرازيلي

سيدني الأسترالي

بنفيكا البرتغالي

كيسلي البولندي

بطل البطولة العربية

يعيش ناديا الأهلي والزمالك في صراع تاريخي مستمر على زعامة الرياضة المصرية بشكل عام، والألعاب الجماعية بشكل خاص، ومن بينها كرة اليد.

بطولات الأهلي والزمالك في كرة اليد وضعت الفريقين في مصاف الأندية الأكثر فوزا بالألقاب في التاريخ، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو حتى العالمي.



دوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري والسوبر الأفريقي، جميعها بطولاتٍ حصل عليها الفريقان، فما هو عدد بطولات الأهلي والزمالك في كرة اليد عبر التاريخ؟

الزمالك يعد من بين أكثر الفرق فوزا بالألقاب في تاريخ كرة اليد، حيث فاز طوال تاريخه بـ72 بطولة على مختلف الأصعدة.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري 19 مرة، وكأس مصر في 16 مناسبة، بالإضافة إلى 4 ألقاب من السوبر المصري، و3 من كأس التميز المصري، فيما حصد دوري سوبر اليد للمحترفين وكأس الرابطة المحلية ودوري منطقة الجيزة وكأس الاتحاد المصري مرة لكل منهم.

وعلى المستوى الأفريقي، توج الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 6 مرات، بالإضافة إلى 7 ألقاب من السوبر الأفريقي،

وحصد الزمالك بطولة عربية واحدة تتمثل في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، واكتفى بالحصول على المركز الثاني مرتين في تلك المسابقة.

النادي الأهلي يعد من أكثر الفرق حصولًا على بطولات في كرة اليد أيضا، لكنه متأخر قليلا عن الزمالك، حيث حقق حتى الآن 55 لقبا.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في عدد بطولات الدوري المصري فقط، حيث تُوج بها 23 مرة، مقابل 9 مرات لكأس مصر، بينما حصد كأس الاتحاد المصري في 3 مناسبات، بالإضافة إلى كأس التميز المصري مرة واحدة.

وعلى المستوى الأفريقي تمكن المارد الأحمر من التتويج بـ5 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى حصد كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين.

وتوج الأهلي بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري 5 مرات، كما حصل على 3 ألقاب في البطولة العربية للأندية أبطال الكأس.